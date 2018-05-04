Повышены зарплаты судей Конституционного и других судов

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса обсудили проект поправок, подразумевающих рост зарплат, в законы "О конституционном суде" и "О судах и судьях".

Как сообщает Report, согласно изменению в пункте 1-й статьи 71-й закона (Зарплата судьи Конституционного суда) "О Конституционном суде", ежемесячная зарплата председателя Конституционного суда составит 2 335 манатов, сейчас она составляет 2 120 манатов.

Ежемесячная зарплата зампредседателя Конституционного суда равна 90% от месячной зарплаты председателя - 2 101 манатов.

Ежемесячная зарплата судьи Конституционного суда равна 85% от месячной зарплаты председателя - 1 985 манатов.

Согласно изменениям в статью 106 (Материальное обеспечение судей) закона "О судах и судьях", председатель Верховного суда будет получать 2280 манатов в месяц, до сих пор она была – 2070 манатов.

Месячная должностная зарплата председателя Верховного суда Нахчыванской АР и апелляционных судов равна 90% от месячной зарплаты председателя Верховного суда – 2052 маната.

Месячная должностная зарплата председателя суда по тяжким преступлениям, суда по тяжким преступлениям Нахчыванской АР, военных судов и административно-экономических судов составит 80% от месячной зарплаты председателя Верховного суда - 1 824 манатов.

Месячная должностная зарплата председателей других судов составит 70% от месячной зарплаты председателя Верховного суда - 1 596 манатов.

Заместители председателей всех судов получат зарплату в размере 90% от месячной зарплаты председателей соответствующего суда – 1436 манатов.

Зарплата председателей коллегии Верховного суда, Верховного суда Нахчыванской АР и апелляционных судов установлена в размере 85% от месячной зарплаты председателей соответствующего суда, зарплата судей судов – в размере 80% от месячной зарплаты председателей соответствующего суда.

Изменение было принято путем голосование.

Изменение вступит в силу с 1 мая.