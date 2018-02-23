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    Октай Асадов: В Европарламенте подготавливается заявление, связанное с Ходжалинским геноцидом

    20 депутатов ММ принимают участие на проходящих за рубежом мероприятиях, акциях, заседаниях, связанных с Ходжалинским геноцидом

    Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ "В Европарламенте подготавливается заявление, связанное с Ходжалинским геноцидом".

    Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса сказал председатель парламента Октай Асадов.

    По его словам, 20 депутатов ММ принимают участие на проходящих за рубежом мероприятиях, акциях, заседаниях, связанных с Ходжалинским геноцидом: "В Европарламенте подготавливается заявление, связанное с Ходжалинским геноцидом. Милли Меджлис примет определенные шаги в этом направлении". 

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