Обнародована повестка очередного пленарного заседания Милли Меджлиса

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Обнародована повестка пленарного заседания Милли Меджлиса, которое состоится 24 апреля.

Как сообщает Report, в повестку заседания входит обсуждение 19 вопросов.

Сюда же сходят годовой отчет Уполномоченного по правам человека Азербайджанской Республики (Омбудсмен), конституционный закон Азербайджанской Республики "О ратификации изменений в Конституцию Нахчыванской Автономной Республики".

Кроме того, в повестку входят законопроект "О профобразовании" (третье чтение), проект изменений в закон "Об учреждении орденов и медалей АР" в связи с учреждением юбилейной медали Азербайджана "100-летие (1918-2018) юстиции Азербайджана", вопросы изменений в Кодекс административных правонарушений и Налоговый кодекс.

Также на заседании выдвинут на обсуждение законопроекты "О государственной службе", "Трудовые пенсии", "О персональном учете в системе государственного соцстрахования", "О волонтерстве", "О социальных пособиях", "О социальном страховании", "Об адресном государственном социальном страховании", "О социальной защите детей, потерявших родителей или лишенных родительской опеки" и пр.