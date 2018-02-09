Депутат: Необходимо обсудить вопрос изъятия органов после кончины одиноких лиц

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ "Необходимо создать правовую базу для пересадки органов, взятых у трупа".

Как сообщает Report, об этом во время слушаний об усовершенствовании закона "О трансплантации человеческих органов и (или) тканей", организованных комитетом здравоохранения Милли Меджлиса, сказал заместитель председателя комитета Муса Гулиев.

М.Гулиев подчеркнул важность создания реестра по трансплантации человеческих органов и (или) тканей: "Должен быть создан национальный координационный центр. То есть, должны вестись обсуждения кому и когда будут пересажены органы. В законе могут быть прописаны определенные положения, но если их не примет общество, то они потеряют свою значимость. Необходимо обсудить вопрос изъятия органов после кончины одиноких лиц.

Одним из важных вопросов является и защита конфиденциальности. Некоторые люди не хотят, распространения этой информации. Иногда бывает, что отдав свой орган, у человека затем возникают проблемы со здоровьем и к таким лицам должны быть применены определенные уступки".

Депутат предложил создать в составе комитета здравоохранения рабочую группу: "Или должен быть подготовлен новый закон, или существующий закон нуждается в совершенствовании".