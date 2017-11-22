Бахар Мурадова: Существуют проблемы, связанные с количеством судей и адвокатов в Азербайджане

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Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ "Развитие человеческого капитала требует защиты его прав. Если это произойдет, мы, как правительство, можем сказать, что нам удалось справиться с поставленными задачами. В Азербайджане существуют проблемы, связанные с количеством судей и адвокатов. Недавно принятый нами закон также требует серьезных шагов в данном направлении".

Как сообщает Report, об этом, выступая в парламенте при обсуждении госбюджета на 2018 год, заявила вице-спикер Бахар Мурадова.

По ее словам, шаги, предпринимаемые в сфере законодательства для урегулирования деятельности представителей, играющих в суде роль адвокатов, требуют увеличения числа адвокатов.