Ариф Рагимзаде: Мы тоже работали в период советской власти и не враги народа

Баку. 5 июня. REPORT.AZ/ "У советской власти были и хорошие стороны. Ничего зазорного нет, чтобы сейчас село носило имя того, у кого тогда были заслуги… Мы тоже работали в период советской власти и не враги народа. К этому вопросу нужно относиться внимательно".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса сказал председатель комитета Ариф Рагимзаде, комментируя законопроект о смене названий сел в 15 районах.

"Например, предлагают сменить название села Михайловка Гейгельского района. Говорят, там не проживают русские. Но ведь это история… В 1845 году, когда Азербайджан был в составе России, русских ссылали в это село. Они пришли не по собственному желанию. С другой стороны, предлагают назвать какое-то село Чеменли. Какое у этого названия историческое обоснование? Когда говоришь Михайловка, понятно, о чем речь", - подчеркнул он.