Ахлиман Амирасланов: В Азербайджане должны быть созданы центры стволовых клеток

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ "Недостатки в связи с трансплантацией человеческих органов и тканей должны быть устранены. Также может быть принят новый закон "О донорстве".

Как сообщает Report, об этом во время слушаний об усовершенствовании закона "О трансплантации человеческих органов и (или) тканей", организованных комитетом здравоохранения Милли Меджлиса, сказал академик Ахлиман Амирасланов.

Он отметил, что изменения могут найти свое отражение и в законе "О трансплантации человеческих органов и (или) тканей". Председатель комитета отметил, что в России и Турции с согласия родственников у погибшего берутся органы: "Так же и в Азербайджане. Есть такие страны, где органы умершего человека извлекают сразу после его смерти, это неправильно".

Он также рассказал о важности просветительской работы в этом направлении.

А.Амирасланов коснулся также важности присоединения Азербайджана к международным донорским банкам. Для этого, по его мнению, также должна быть усовершенствована законодательная база. Председатель комитета подчеркнул, что в стране должны быть созданы центры стволовых клеток: "Азербайджан сильно отстает в этом направлении. В Турции действует свыше 100 центров стволовых клеток".