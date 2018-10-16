Агиль Аббас: В некоторых учебниках больше вредной информации, чем по телевидению

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ "В Азербайджане вредную информацию распространяют учебники. Лица, готовящие такие учебники, должны быть привлечены к ответственности".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса сказал депутат Агиль Аббас во время обсуждения законопроекта "О защите детей от вредной информации".

"В некоторых учебниках намного больше вредной информации, чем по телевидению. Эти учебники – сборник бессмысленных стихов и сказок. В учебнике для вторых классов есть вопрос: "Верите ли вы в возвращение Карабаха?". Ребенок же ответил, что нет. Из-за этого отец его побил. Что это за отношение, что за вопрос? В учебниках много таких вещей. Готовящие их должны нести ответственность. В учебнике для третьего класса говорится об эротике. Словно нет никакого контроля. А потом говорят, почему родители отдают детей в русский сектор? Потому что там нет такого безобразия".