Журналистов TRT приговорили к двумя месяцам тюрьмы в Мьянме

Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Двое журналистов турецкого телеканала TRT вместе с переводчиком и водителем приговорены к двум месяцам тюрьмы за нарушение закона о воздушных аппаратах посредством проведения съемок дроном, передает Report со ссылкой на Reuters.

Оператор из Сингапура Лау Хон Менг и репортер Мок Чой Лин из Малайзии были задержаны вместе с переводчиком и водителем 27 октября в Мьянме. Журналисты снимали документальный фильм для турецкого телеканала TRT World. Они были арестованы за попытку запустить дрон возле здания парламента в столице Нейпьидо.

16 ноября состоится новое слушание для определения взимания штрафа за нарушение правил импорта-экспорта дрона.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил армию Мьянмы в геноциде мусульман-рохинджа. С момента начала военной операции в Мьянме свыше 600 тыс. мусульман-рохинджа бежали в соседний Бангладеш.