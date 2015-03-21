Журнал Spiegel поместил на обложку Меркель в окружении нацистов

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Свежий номер немецкого журнала Der Spiegel вышел в свет с фотоколлажем на обложке, на котором канцлер Ангела Меркель помещена среди группы нацистских деятелей времен Второй мировой войны на территории Афин. Обложка связана со статьей, которая повествует о текущих проблемах во взаимоотношениях Германии и Греции.

Иллюстрация в Spiegel вызвала противоречивые отклики как в других СМИ, так и в соцсетях. Издание Business Insider, например, назвало обложку «шокирующей». А директор исследовательского центра Carnegie Europe Ян Техау написал в своем Twitter, что считает этот фотоколлаж «глупым бульварным мусором».

Встречается и такой критичный комментарий пользователя по имени Evelyn HechtGalinski: «Сначала Spiegel сравнивает Путина с Гитлером, а теперь вот эта бестактность! Могут ли СМИ пасть еще ниже...», информирует Reportсо ссылкой на портал Lenta.Ru.

Греция недавно выступила с требованиями к Германии выплатить Афинам крупные репарации за ущерб, нанесенный стране во времена Второй мировой войны, однако Берлин считает постановку вопроса неуместной, а все причитающиеся пострадавшим от нацистов странам выплаты давно осуществленными.

Некоторое время назад в Греции заявили о возможной конфискации имущества немецких компаний за нацистские преступления.

Германия в 1960 году выплатила Греции 115 миллионов немецких марок. Греческое руководство всегда считало, что это лишь часть репараций, окончательный объем которых должен был быть обсужден после объединения Германии.