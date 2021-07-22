Законопроект "О медиа" будет представлен общественности

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Текст законопроекта “О медиа” близится к завершению.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджанской Республики Ахмед Исмайлов.

Он сообщил, что после завершения работ проект будет представлен общественности.

А.Исмайлов также рассказал о важности создания международных медиа-платформ между Азербайджаном и другими странами:

"Обеспечивается реализация такой платформы между Азербайджаном и Турцией. Увеличение количества таких медиа-платформ поможет в будущем укрепить азербайджанские медиа и донести правду об Азербайджане в более широком масштабе".