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Законопроект "О медиа" будет представлен общественности

Законопроект "О медиа" будет представлен общественности законопроект «О медиа» и
Медиа
22 июля 2021 г. 20:46
Законопроект О медиа будет представлен общественности

Текст законопроекта “О медиа” близится к завершению.

Как сообщает Report, об этом заявил исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджанской Республики Ахмед Исмайлов.

Он сообщил, что после завершения работ проект будет представлен общественности.

А.Исмайлов также рассказал о важности создания международных медиа-платформ между Азербайджаном и другими странами:

"Обеспечивается реализация такой платформы между Азербайджаном и Турцией. Увеличение количества таких медиа-платформ поможет в будущем укрепить азербайджанские медиа и донести правду об Азербайджане в более широком масштабе".

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Версия на английском языке Bill "On Media" to be presented to public
Версия на азербайджанском языке “Media haqqında” qanun layihəsi ictimaiyyətə açıqlanacaq

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