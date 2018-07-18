В Тбилиси проходит региональная медиа-конференция ОБСЕ

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Тбилиси. 18 июля. REPORT.AZ/ 18 июля в Тбилиси при организации офиса ОБСЕ по свободе медиа и при финансовой поддержке правительства Германии приступила к работе очередная международная конференция на тему "Региональная свобода медиа"

Как сообщает грузинское бюро Report, на двухдневном заседании обсудят преимущественно основные принципы свободы СМИ, стоящие в данной сфере задачи, безопасность журналистов, журналистскую этику, задачи журналистов по донесению до общества точной, объективной и полной информации и др. вопросы.

Участвующий в конференции руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщил грузинскому бюро Report, что расскажет на конференции о свободе медиа в Азербайджане, работах, проделанных в направлении развития СМИ, реализованных проектах.

Кроме того, на конференции будет акцентировано внимание на таких вопросах, как злоупотребление свободой прессой, дезинформация и предвзятые кампании против стран-членов ОБСЕ, в том числе Азербайджана под прикрытием СМИ.

В конференции принимают участие официальные лица, депутаты, представители СМИ от Азербайджана, Грузии, Армении и др. стран.