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В преддверии Дня Победы в Шуше будет продемонстрирован "Карабахский ковер"

В преддверии Дня Победы в Шуше будет продемонстрирован "Карабахский ковер" "Карабахский ковер" будет передан Шушинскому музею ковра и в будущем он может храниться в музее в качестве экспоната".
Медиа
20 октября 2021 г. 18:54
В преддверии Дня Победы в Шуше будет продемонстрирован Карабахский ковер

"Карабахский ковер" будет передан Шушинскому музею ковра и в будущем он может храниться в музее в качестве экспоната".

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель проекта "Карабах в ковровом узоре" (“Qarabağ ilmələrdə”) Орхан Джаббаров.

По его словам, часть ковра с вытканным цветком Харыбюльбюль, которая в настоящее время демонстрируется на выставке Rebuild Karabah, будет завершена в течение дня.

O.Джаббаров отметил, что ковер был разработан дизайнерами "Азерхалча".

Проект организован Общественным объединением "Сеть журналистов Азербайджана", Министерством культуры, ОАО “Азерхалча” и ОАО “Тямиз Шяхяр”.

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Версия на английском языке ФотоKarabakh carpet to be showcased in Shusha ahead of Victory Day
Версия на азербайджанском языке Фото"Qarabağ xalçası" Zəfər günü ərəfəsində Şuşada nümayiş olunacaq

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