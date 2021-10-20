В преддверии Дня Победы в Шуше будет продемонстрирован "Карабахский ковер"

"Карабахский ковер" будет передан Шушинскому музею ковра и в будущем он может храниться в музее в качестве экспоната".

"Карабахский ковер" будет передан Шушинскому музею ковра и в будущем он может храниться в музее в качестве экспоната".

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель проекта "Карабах в ковровом узоре" (“Qarabağ ilmələrdə”) Орхан Джаббаров.

По его словам, часть ковра с вытканным цветком Харыбюльбюль, которая в настоящее время демонстрируется на выставке Rebuild Karabah, будет завершена в течение дня.

O.Джаббаров отметил, что ковер был разработан дизайнерами "Азерхалча".

Проект организован Общественным объединением "Сеть журналистов Азербайджана", Министерством культуры, ОАО “Азерхалча” и ОАО “Тямиз Шяхяр”.