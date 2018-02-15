В посольстве России состоялась ежегодная церемония награждения азербайджанских журналистов

Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ В посольстве России состоялась ежегодная церемония награждения журналистов азербайджанских СМИ.

Как сообщает Report, открывший церемонию временный поверенный в делах России в Азербайджане Олег Мурашев поблагодарил представителей СМИ за освещение российско-азербайджанских отношений. Он отметил, что "российская дипломатия открыто и честно ведет игру, исходя из своих национальных интересов", при этом особо подчеркнув важную роль СМИ, доносящих достоверную информацию до своих читателей.

Далее временный поверенный вручил дипломы ряду представителей СМИ Азербайджана, в том числе корреспонденту информационного агентства Report Джафару Агададашеву.