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    В посольстве России состоялась ежегодная церемония награждения азербайджанских журналистов

    Временный поверенный вручил диплом корреспонденту информационного агентства Report

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ В посольстве России состоялась ежегодная церемония награждения журналистов азербайджанских СМИ.

    Как сообщает Report, открывший церемонию временный поверенный в делах России в Азербайджане Олег Мурашев поблагодарил представителей СМИ за освещение российско-азербайджанских отношений. Он отметил, что "российская дипломатия открыто и честно ведет игру, исходя из своих национальных интересов", при этом особо подчеркнув важную роль СМИ, доносящих достоверную информацию до своих читателей.

    Далее временный поверенный вручил дипломы ряду представителей СМИ Азербайджана, в том числе корреспонденту информационного агентства Report Джафару Агададашеву. 

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