В Нардаране установят телепередатчик

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ На территории Азербайджана осуществляется процесс перехода с аналогового вещания на цифровое. Об этом в заявлении Report сказал заведующий техническим отделом Национального совета телерадиовещания Иса Мамедов.

По его словам, на сегодняшний день для цифрового вещания установлено 97 телепередатчиков: "Они охватывают почти всю территорию страны. На основе поступивших от населения жалоб планируется установить еще 25 малых вещателей. В поселке Нардаран планируется установка одного вещателя. Кроме того, телепередатчики будут установлены в Лерике и на других территориях. Планируются также дополнительные мероприятия".

И.Мамедов добавил, что тарифы на цифровое телевидение и радиовещание ниже тарифов на аналоговое вещание.

Отметим, что Кабинетом министров были утверждены "Тарифы на цифровое телевидение и радиовещание".

Согласно решению, в цифровой сети ставки до 50 Вт для часовой трансляции одной телерадиопрограммы со скоростью 1 Мбит/с (включая НДС) составляют 0,38 маната, от 50-ти до 300 Вт включительно - 0,65 маната, от 300 Вт до 1 200 Вт включительно - 0,88 маната, от 1 200 Вт до 3 000 Вт включительно - 1,06 маната, выше 3 000 Вт - 1,16 маната.