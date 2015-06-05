Баку. 05 Июня. REPORT.AZ/ 8 июня в Минске пройдет ХХ заседание Совета руководителей государственных информагентств СНГ.

Как передает Report, в повестке дня заседания – отчет о проведенных мероприятиях к 70-летию Победы, вопросы информационного сотрудничества и перспективы взаимодействия фотослужб информагентств СНГ.

Напомним, Информсовет СНГ - орган отраслевого сотрудничества, важный инструмент углубления интеграционного взаимодействия стран Содружества в информационной сфере. Образован в ноябре 1995 года. В состав совета входят руководители государственных новостных служб Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России и Таджикистана.

Деятельность Информсовета СНГ нацелена на обеспечение взаимодействия и сотрудничества стран СНГ в информационной сфере, создание благоприятных условий для беспрепятственного распространения информации и эффективного обмена опытом профессиональной деятельности, укрепление медиапартнерства. В качестве одной из своих основных задач Информсовет СНГ рассматривает содействие освоению новых медиатехнологий.