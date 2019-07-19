​В Cinemaplus отметят "День медиа"

Ежегодно 22 июля отмечается профессиональный праздник "День Национальной Прессы".
Как сообщает Report, сеть кинотеатров премиум класса "CinemaPlus" решила сделать сюрприз для журналистов и в их праздник дарит им билет на любой фильм, купон на
напиток и попкорн.
Для этого необходимо:
Подойти к кассе кинотеатра
Показать рабочее удостоверение
Заполнить бланк
Выбрать фильм
Получить купон для напитка и попкорна
Только благодаря вашему непосильному труду все узнают о событиях в мире первыми, переживают чужие счастливые и печальные истории, знакомятся с великими людьми.
Пусть ваши издания процветают, а новости будут исключительно интересными и положительными.
Искреннее спасибо представителям медиа за то, что вы выбрали такой ответственный и непростой труд.
Кинотеатр "CinemaPlus" всегда готов радовать вас самыми лучшими премьерами в истории кино и делать приятные сюрпризы.
Şəfiqə NazimqızıАвтор новости