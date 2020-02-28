В Баку состоится I Медиа-форум

18 марта состоится I Бакинский медиа-форум. Основной темой форума станет использование в Азербайджане новостей, состояние медиа, новые тренды и внедряемые новшества.

Как передает Report, в мероприятии выступят специалисты многих СМИ и PR-специалисты, бизнесмены, инфлюенсеры и представители различных компаний.

Организатор форума - INPRESS PR Solutions.

Основной целью форума является привлечение внимания к стремительно меняющимся в последнее время медийным традициям и средствам, поощрение применения в стране новых медийных инструментов, обсуждение привычек граждан в использовании новостей, донесение до журналистов, PR-специалистов, студентов и заинтересованных в теме лиц опыта в данной сфере, внедряемого в передовых странах мира.

Форум из трех частей состоится в отеле Hilton Baku. В первой части будет предоставлена информация о результатах исследования "Использование новостей", проводимого в 2019-2020 годы в Азербайджане. Вторая и третья части будут организованы в форме панелей.

В первой панели обсудят навыки принятия новостей, медийные технологии, контент и опыт ведущих медийных структур и др. темы.

Во второй панели коснутся напоминающей СМИ роли социальных медиа и инфлюенсеров в донесении информации. В мероприятии может участвовать любой желающий.