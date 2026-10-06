Президент США одобрил казнь устроившего стрельбу на военной базе в Техасе
- 06 октября, 2026
- 07:21
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Президент США Дональд Трамп одобрил смертный приговор Нидалу Хасану, осужденному за убийство 13 человек на военной базе Форт-Худ в Техасе в 2009 году.
Как передает Report, об этом сообщил помощник военного министра США по связям с общественностью Шон Парнелл в соцсети X.
По его словам, глава Пентагона Пит Хегсет рекомендовал привести смертный приговор в исполнение путем расстрела, после чего Трамп одобрил это решение.
Хасан, служивший военным врачом-психиатром, в ноябре 2009 года открыл стрельбу на территории Форт-Худа. В результате погибли 13 человек, еще 32 получили ранения.
При задержании Хасан был ранен и оказался парализован ниже пояса. В 2013 году военный суд признал его виновным и приговорил к смертной казни.