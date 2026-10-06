Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо 2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо 2026

    Президент США одобрил казнь устроившего стрельбу на военной базе в Техасе

    Другие страны
    • 06 октября, 2026
    • 07:21
    Президент США одобрил казнь устроившего стрельбу на военной базе в Техасе

    Президент США Дональд Трамп одобрил смертный приговор Нидалу Хасану, осужденному за убийство 13 человек на военной базе Форт-Худ в Техасе в 2009 году.

    Как передает Report, об этом сообщил помощник военного министра США по связям с общественностью Шон Парнелл в соцсети X.

    По его словам, глава Пентагона Пит Хегсет рекомендовал привести смертный приговор в исполнение путем расстрела, после чего Трамп одобрил это решение.

    Хасан, служивший военным врачом-психиатром, в ноябре 2009 года открыл стрельбу на территории Форт-Худа. В результате погибли 13 человек, еще 32 получили ранения.

    При задержании Хасан был ранен и оказался парализован ниже пояса. В 2013 году военный суд признал его виновным и приговорил к смертной казни.

    Дональд Трамп Шон Парнелл Штаб-квартира Министерства обороны США (Пентагон)
    Tramp Texas hərbi bazasında atəş açan şəxsin edamını təsdiqləyib
    Trump approves firing-squad execution of 2009 Fort Hood shooter
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    06:53

    В Низаминском районе Баку временно приостановят подачу газа

    Энергетика
    06:21

    Трамп пообещал не допустить ракетных ударов Ирана по американским городам

    Другие страны
    05:45

    The Times: Израиль 8 октября закроет консульство Великобритании в Восточном Иерусалиме

    Другие страны
    05:18

    Трамп обвинил демократов в организации протестов на его выступлениях

    Другие страны
    04:54

    В Кении заявили об отсутствии вспышки Эболы, несмотря на смерть пациента

    Другие страны
    04:26

    Bloomberg узнал, как детали американского F-35 оказались в КНР

    Другие страны
    03:49

    Blue Origin планирует новый запуск ракеты New Glenn в декабре

    Другие страны
    03:12

    Азербайджан выступил в ООН против политизации прав человека

    Внешняя политика
    02:44

    В Албании 130-й день продолжаются протесты против строительства курорта

    Другие страны
    Лента новостей