Президент США одобрил казнь устроившего стрельбу на военной базе в Техасе

Президент США Дональд Трамп одобрил смертный приговор Нидалу Хасану, осужденному за убийство 13 человек на военной базе Форт-Худ в Техасе в 2009 году.

Как передает Report, об этом сообщил помощник военного министра США по связям с общественностью Шон Парнелл в соцсети X.

По его словам, глава Пентагона Пит Хегсет рекомендовал привести смертный приговор в исполнение путем расстрела, после чего Трамп одобрил это решение.

Хасан, служивший военным врачом-психиатром, в ноябре 2009 года открыл стрельбу на территории Форт-Худа. В результате погибли 13 человек, еще 32 получили ранения.

При задержании Хасан был ранен и оказался парализован ниже пояса. В 2013 году военный суд признал его виновным и приговорил к смертной казни.