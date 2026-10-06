Tramp Texas hərbi bazasında atəş açan şəxsin edamını təsdiqləyib
- 06 oktyabr, 2026
- 07:56
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ABŞ Prezidenti Donald Tramp 2009-cu ildə Texasdakı Fort-Hud hərbi bazasında 13 nəfəri öldürməkdə təqsirli bilinən Nidal Həsənin edam hökmünü təsdiqləyib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Müdafiə Nazirinin İctimaiyyətlə Əlaqələr üzrə köməkçisi Şon Parnell "X" sosial şəbəkəsində bildirib.
Onun sözlərinə görə, Pentaqon rəhbəri Pit Heqset ölüm hökmünün güllələnmə yolu ilə icra edilməsini tövsiyə edib və bundan sonra Tramp qərarı təsdiqləyib.
Hərbi psixiatr kimi xidmət edən Həsən 2009-cu ilin noyabrında Fort Huda atəş açıb. Nəticədə 13 nəfər həlak olub, daha 32 insan yaralanıb.
O, saxlanılarkən yaralanıb və aşağı ətraf nahiyəsi iflic olub. 2013-cü ildə hərbi məhkəmə onu təqsirkar bilib və ölüm hökmünə məhkum edib.