Эфиопия намерена добиться превосходства в воздухе в регионе

Эфиопия планирует усилить военный потенциал страны и обеспечить превосходство своих ВВС в регионе.

Как передает Report со ссылкой на Africanews, об этом заявил премьер-министр Абий Ахмед во время выступления в парламенте после утверждения на новый срок.

"В нашем регионе мы добьемся превосходства в воздухе", - подчеркнул он.

Абий Ахмед отметил, что модернизация армии станет одним из приоритетов правительства. По его словам, вооруженные силы должны осваивать современные технологии, сохранять постоянную боеготовность и быть способны действовать как на опережение, так и в ответ на возникающие угрозы.

При этом премьер призвал действующие в стране вооруженные группировки отказаться от силовых методов борьбы и включиться в политический процесс.

Он предложил их представителям участвовать в национальном примирении, вступать в оппозиционные партии и продвигать свои политические идеи мирными средствами.