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    Эфиопия намерена добиться превосходства в воздухе в регионе

    Другие страны
    • 06 октября, 2026
    • 06:16
    Эфиопия намерена добиться превосходства в воздухе в регионе

    Эфиопия планирует усилить военный потенциал страны и обеспечить превосходство своих ВВС в регионе.

    Как передает Report со ссылкой на Africanews, об этом заявил премьер-министр Абий Ахмед во время выступления в парламенте после утверждения на новый срок.

    "В нашем регионе мы добьемся превосходства в воздухе", - подчеркнул он.

    Абий Ахмед отметил, что модернизация армии станет одним из приоритетов правительства. По его словам, вооруженные силы должны осваивать современные технологии, сохранять постоянную боеготовность и быть способны действовать как на опережение, так и в ответ на возникающие угрозы.

    При этом премьер призвал действующие в стране вооруженные группировки отказаться от силовых методов борьбы и включиться в политический процесс.

    Он предложил их представителям участвовать в национальном примирении, вступать в оппозиционные партии и продвигать свои политические идеи мирными средствами.

    Эфиопия Вооружение и техника
    Efiopiya regionda hava üstünlüyünə nail olmaq niyyətindədir
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