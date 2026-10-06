Совет ООН по правам человека продлил мандат миссии по Судану

Совет ООН по правам человека продлил еще на год мандат Независимой международной миссии по установлению фактов в Судане.

Как передает Report со ссылкой на Sudan Tribune, соответствующую резолюцию поддержали 28 из 47 членов совета, 10 проголосовали против, девять воздержались.

Документ призывает Вооруженные силы Судана, Силы быстрого реагирования (СБР), а также государства - члены ООН сотрудничать с миссией и предоставлять ей необходимые для расследований документы, доказательства и доступ.

Миссии поручено представить Совету ООН по правам человека обновленную информацию о своей работе и подготовить подробный доклад о нарушениях прав человека и мерах по привлечению виновных к ответственности. Отдельный доклад будет направлен Генеральной Ассамблее ООН.

В резолюции также выражена обеспокоенность иностранным вмешательством в конфликт, в том числе незаконными поставками оружия и беспилотников и привлечением иностранных наемников. Совет призвал стороны к немедленному и безусловному прекращению огня и созданию независимого механизма контроля за его соблюдением.

Международная миссия была создана в октябре 2023 года для расследования предполагаемых нарушений международного гуманитарного права и прав человека в Судане.