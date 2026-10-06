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    Совет ООН по правам человека продлил мандат миссии по Судану

    Другие страны
    • 06 октября, 2026
    • 05:25
    Совет ООН по правам человека продлил мандат миссии по Судану

    Совет ООН по правам человека продлил еще на год мандат Независимой международной миссии по установлению фактов в Судане.

    Как передает Report со ссылкой на Sudan Tribune, соответствующую резолюцию поддержали 28 из 47 членов совета, 10 проголосовали против, девять воздержались.

    Документ призывает Вооруженные силы Судана, Силы быстрого реагирования (СБР), а также государства - члены ООН сотрудничать с миссией и предоставлять ей необходимые для расследований документы, доказательства и доступ.

    Миссии поручено представить Совету ООН по правам человека обновленную информацию о своей работе и подготовить подробный доклад о нарушениях прав человека и мерах по привлечению виновных к ответственности. Отдельный доклад будет направлен Генеральной Ассамблее ООН.

    В резолюции также выражена обеспокоенность иностранным вмешательством в конфликт, в том числе незаконными поставками оружия и беспилотников и привлечением иностранных наемников. Совет призвал стороны к немедленному и безусловному прекращению огня и созданию независимого механизма контроля за его соблюдением.

    Международная миссия была создана в октябре 2023 года для расследования предполагаемых нарушений международного гуманитарного права и прав человека в Судане.

    Организация Объединённых Наций (ООН) Генеральная Ассамблея ООН Судан
    BMT-nin İnsan Hüquqları Şurası Suriya üzrə missiyanın mandatını uzadıb
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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