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    Никарагуа объявила о выходе из Центральноамериканского парламента

    Другие страны
    • 06 октября, 2026
    • 07:57
    Никарагуа объявила о выходе из Центральноамериканского парламента

    Никарагуа прекращает участие в Центральноамериканском парламенте (PARLACEN).

    Как передает Report со ссылкой на портал El 19 Digital, решение правительства поддержали 38 никарагуанских депутатов, представляющих страну в региональной организации.

    Ранее сопрезидент Никарагуа Росарио Мурильо сообщила, что руководство PARLACEN уже уведомлено о немедленном прекращении участия страны в соглашении, регулирующем деятельность организации.

    По ее словам, Центральноамериканский парламент не выполняет в полной мере свои функции в интересах населения региона.

    В PARLACEN входят Гватемала, Сальвадор, Гондурас, Никарагуа, Панама и Доминиканская Республика. Решения организации носят рекомендательный характер.

    Центральноамериканский парламент Никарагуа
    Nikaraqua Mərkəzi Amerika Parlamentindən çıxıb
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

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