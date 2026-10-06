Никарагуа объявила о выходе из Центральноамериканского парламента
Другие страны
- 06 октября, 2026
- 07:57
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Никарагуа прекращает участие в Центральноамериканском парламенте (PARLACEN).
Как передает Report со ссылкой на портал El 19 Digital, решение правительства поддержали 38 никарагуанских депутатов, представляющих страну в региональной организации.
Ранее сопрезидент Никарагуа Росарио Мурильо сообщила, что руководство PARLACEN уже уведомлено о немедленном прекращении участия страны в соглашении, регулирующем деятельность организации.
По ее словам, Центральноамериканский парламент не выполняет в полной мере свои функции в интересах населения региона.
В PARLACEN входят Гватемала, Сальвадор, Гондурас, Никарагуа, Панама и Доминиканская Республика. Решения организации носят рекомендательный характер.
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