Nikaraqua Mərkəzi Amerika Parlamentindən çıxıb
Digər ölkələr
- 06 oktyabr, 2026
- 08:57
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Nikaraqua Mərkəzi Amerika Parlamentində (PARLACEN) iştirakını dayandırır.
"Report"un "El 19 Digital" portalına istinadən məlumatına görə, hökumətin qərarını ölkəni regional təşkilatda təmsil edən 38 nikaraqualı deputat dəstəkləyib.
Daha əvvəl nikaraqualı həmsədr Rosario Murillo PARLACEN rəhbərliyinə ölkənin təşkilatın fəaliyyətini tənzimləyən müqaviləni ləğv etməsi barədə artıq məlumat verildiyini açıqlayıb.
Onun sözlərinə görə, Mərkəzi Amerika Parlamenti region əhalisinin maraqları naminə öz funksiyalarını tam yerinə yetirmir.
PARLACEN-ə Qvatemala, Salvador, Honduras, Nikaraqua, Panama və Dominikan Respublikası daxildir. Təşkilatın qərarları tövsiyə xarakteri daşıyır.
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