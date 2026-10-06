İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Cüdo üzrə dünya çempionatı 2026

    Nikaraqua Mərkəzi Amerika Parlamentindən çıxıb

    Digər ölkələr
    • 06 oktyabr, 2026
    • 08:57
    Nikaraqua Mərkəzi Amerika Parlamentindən çıxıb

    Nikaraqua Mərkəzi Amerika Parlamentində (PARLACEN) iştirakını dayandırır.

    "Report"un "El 19 Digital" portalına istinadən məlumatına görə, hökumətin qərarını ölkəni regional təşkilatda təmsil edən 38 nikaraqualı deputat dəstəkləyib.

    Daha əvvəl nikaraqualı həmsədr Rosario Murillo PARLACEN rəhbərliyinə ölkənin təşkilatın fəaliyyətini tənzimləyən müqaviləni ləğv etməsi barədə artıq məlumat verildiyini açıqlayıb.

    Onun sözlərinə görə, Mərkəzi Amerika Parlamenti region əhalisinin maraqları naminə öz funksiyalarını tam yerinə yetirmir.

    PARLACEN-ə Qvatemala, Salvador, Honduras, Nikaraqua, Panama və Dominikan Respublikası daxildir. Təşkilatın qərarları tövsiyə xarakteri daşıyır.

    Mərkəzi Amerika Parlamenti Nikaraqua
    Никарагуа объявила о выходе из Центральноамериканского парламента
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    05:24

    Tramp demokratları onun çıxışlarında etirazların təşkilində günahlandırıb

    Digər ölkələr
    04:55

    Keniyada eboladan ilk ölüm halı qeydə alınıb

    Digər ölkələr
    04:28

    "Bloomberg" ABŞ-yə aid "F-35" hissələrinin Çinə necə gedib çıxdığını aydınlaşdırıb

    Digər ölkələr
    03:51

    "Blue Origin" şirkəti dekabrda "New Glenn" raketini yenidən buraxmağı planlaşdırır

    Digər ölkələr
    03:07

    Azərbaycan BMT-də insan hüquqları bəhanəsi ilə dövlətlərin daxili işlərinə qarışılmasına qarşı çıxıb

    Xarici siyasət
    02:55

    Albaniyada 130 gündür, etirazlar davam edir

    Digər ölkələr
    02:13

    Çexiyanın Vltava və Elba çaylarında suyun səviyyəsi kəskin enib

    Digər ölkələr
    01:41

    Qətər sahillərində tankerə hücum edilib, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    01:16

    Yunanıstan ABŞ-dən 4 milyard dollar dəyərində silah alacaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti