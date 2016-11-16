В Баку проходит церемония открытия V Всемирного конгресса новостных агентств

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ В Баку проходит совместная церемония открытия V Всемирного конгресса новостных агентств и XVI Генеральной ассамблеи OANA.

Как сообщает Report, на церемонии участвует президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

На сессиях Конгресса, которые пройдут под девизом "Новые вызовы для новостных агентств", состоятся дискуссии на такие актуальные темы, как "Будущее потребления новостей", "Новостные агентства – вызовы и возможности новых технологий и социальных медиа", "Инновация новостных агентств", "Обучение журналистов для будущего мультимедиа", "Защита миссии журналистов: свобода, возможность выхода, безопасность и зоны конфликтов", будут обсуждены проблемы журналистики, подвергшейся стремительной трансформации в новом тысячелетии, формы сотрудничества между информационными агентствами и различными платформами социальных медиа.

На сессиях с докладами выступят президенты международных медиа-структур – Всемирного конгресса, OANA, EANA, FANA, руководители Associated Press, Reuters, Синьхуа, Анатолийского агентства, ТАСС, France Press, Press Association, EFE, Yonhap, Kyodo, ТТ, SPA, БТА, ААП, ИРНА, DPA, Notimex, АТРЕ и других влиятельных информационных агентств, газеты Los-Angeles Times, телеканала "Аль-Арабия", специалисты ведущих медиа-компаний Tripod Advisors, News Corp, PwC, Axel Springer, Stibo Accelerator.

На Конгрессе будет представлен альбом, состоящий примерно из 600 лучших фотоснимков на темы "Новости", "Праздники" и "Спорт". Фотоальбом издан в изящном оформлении при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Бакинского медиа-центра.

В рамках мероприятия между АЗЕРТАДЖ и агентствами EFE (Испания), IP (Парагвай), BNA (Бахрейн) будут подписаны договоры об обмене информацией и опытом, избраны руководящие органы Конгресса, принята его Декларация.

Таким образом, председательство в Конгрессе перейдет к АЗЕРТАДЖ, агентство будет руководить этой международной структурой в 2016-2019 годах.