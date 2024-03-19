В Азербайджане выдана лицензия новому спортивному каналу

ООО Sport TV получило лицензию вещателя платформы, не осуществляющего спутниковое вещание.
Как сообщает Report, данное решение принято на заседании Аудиовизуального совета.
Согласно информации, ООО Sağlam Media и ООО Orion Sky, подавшие документы на конкурс, объявленный для выдачи общенациональной лицензии наземного радиовещателя, были допущены к участию в конкурсе, также была создана соответствующая комиссия для выдачи заключения о соответствии участников условиям конкурса.
Кроме того, на основании принятого соответствующего решения ООО AZEUROTEL была выдана лицензия оператора простой платформы.