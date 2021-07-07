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В Азербайджане СМИ не смогут использовать информацию других медиа без ссылки

В Азербайджане СМИ не смогут использовать информацию других медиа без ссылки Стало ясно, в каких случаях СМИ могут использовать информацию, принадлежащую другим медиа.
Медиа
7 июля 2021 г. 13:25
В Азербайджане СМИ не смогут использовать информацию других медиа без ссылки

Стало ясно, в каких случаях СМИ могут использовать информацию, принадлежащую другим медиа.

Как сообщает Report, в новом законопроекте "О Медиа" отмечается, что при отсутствии подписки и договора субъект медиа может использовать только одну треть (1/3) информации другого субъекта медиа со ссылкой.

Таким образом, субъект медиа не может предоставлять от своего имени эксклюзивные, частные новости, опубликованные другими субъектами медиа. Обязательно следует использовать одну треть (1/3) этой информации со ссылкой.

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