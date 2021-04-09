В Азербайджане планируется вакцинация 50-100 журналистов ежедневно

С сегодняшнего дня в Азербайджане началась вакцинация работников СМИ против коронавируса (COVID-19)

"Все журналисты старше 18 лет могут быть вакцинированы на добровольной основе".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции, посвященной процессу вакцинации, заявил председатель Совета прессы Афлатун Амашов.

"Планируется, что в течение дня будут вакцинированы 50-100 человек. На сегодняшний день желают привиться около 200 журналистов. Чтобы защитить себя от охватившего весь мир вируса, однозначно надо вакцинироваться", - сказал он.

С сегодняшнего дня в Азербайджане началась вакцинация работников СМИ против коронавируса (COVID-19). Представителям средств массовой информации вводят вакцину "CoronaVAC" производства китайской компании "Sinovac".