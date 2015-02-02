В арабском мире появился еще один спутниковый телеканал - Al Arab

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ У панарабских телеканалов Al Arabiya, Al Jazeera, Sky News Arabia и RT (известный как "Русия аль-Йаум") появился новый конкурент, телестанция Al Arab, вещание которого началось из столицы Бахрейна.

Как заявляют представители руководства нового канала, Al Arab будет независимым в отличие от своих конкурентов. Традиционно считается, что редакционная политика Al Arabiya, которой владеет один из родственников пятого короля Саудовской Аравии Фахда, заключается в поддержке руководства страны. "Аль-Джазира", со своей стороны, выражает интересы Катара. И хотя обе телестанции отрицают подобные заявления, на примере событий "арабской весны" в Египте это довольно ярко было выражено. В то время как "Аль-Джазира" выступала на стороне ассоциации "Братья-мусульмане", в сюжетах Al Arabiya, напротив, звучали комментарии против организации, пришедшей к власти. Итогом противостоянии стал арест трех журналистов катарской телестанции, один из которых, австралиец Питер Грест, был сегодня амнистирован после 400 дней тюремного заключения, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

Al Arabiya, если верить управляющим, займет нейтральную позицию. Он "не будет вводить никакие запреты", - заявил глава телеканала Джамаль Хашогджи, журналист из Саудовской Аравии, который ранее был главным редактором издания Al Watan. Хашогджи пришлось покинуть пост после ряда публикаций, вызвавших негодование у мусульманских богословов.

Владеет телеканалом саудовский миллиардер принц Альвалид бен Таляль, племянник скончавшегося 23 января короля Абдаллы. Принц, который, несмотря на свое состояние и положение в королевстве, не занимает никаких должностей. В 2008 году был включен в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time.