Утвержден Устав премии "Ширмамед Гусейнов", учрежденный Союзом парламентских журналистов Азербайджана.

Как передает Report, об этом сказал председатель Союза Эльшад Эйвазлы.

По его словам, решение в связи с этим приняло правление Союза: "Согласно Уставу, целью премии является оценка деятельности лиц, имеющих заслуги в сфере журналистики, стимулирование роли журналистики в жизни общества".

По словам Э.Эйвазлы, для определения кандидатов на вручение премии "Ширмамед Гусейнов" решением правления создана экспертная комиссия из пяти человек.

Видный азербайджанский ученый и исследователь медиа, лауреат Высшей медийной премии, президентский стипендиат, профессор кафедры истории прессы и методов идеологической работы БГУ Ширмамед Гусейнов скончался 24 июня этого года в возрасте 95 лет.