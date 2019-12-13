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Утвержден Устав премии "Ширмамед Гусейнов"

Утвержден Устав премии "Ширмамед Гусейнов"

Утвержден Устав премии "Ширмамед Гусейнов", учрежденный Союзом парламентских журналистов Азербайджана.

Как передает Report, об этом сказал председатель Союза Эльшад Эйвазлы.

По его словам, решение в связи с этим приняло правление Союза: "Согласно Уставу, целью премии является оценка деятельности лиц, имеющих заслуги в сфере журналистики, стимулирование роли журналистики в жизни общества".

По словам Э.Эйвазлы, для определения кандидатов на вручение премии "Ширмамед Гусейнов" решением правления создана экспертная комиссия из пяти человек.

Видный азербайджанский ученый и исследователь медиа, лауреат Высшей медийной премии, президентский стипендиат, профессор кафедры истории прессы и методов идеологической работы БГУ Ширмамед Гусейнов скончался 24 июня этого года в возрасте 95 лет.

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