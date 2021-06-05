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Украинские СМИ выступили с заявлением в связи с гибелью азербайджанских журналистов - ЭКСКЛЮЗИВ

Украинские СМИ выступили с заявлением в связи с гибелью азербайджанских журналистов - ЭКСКЛЮЗИВ Представители украинских СМИ выступили с заявлением в связи с гибелью азербайджанских журналистов, подорвавшихся на мине в освобожденном от оккупации Кельбаджарском районе.
Медиа
5 июня 2021 г. 14:44
Украинские СМИ выступили с заявлением в связи с гибелью азербайджанских журналистов - ЭКСКЛЮЗИВ

Представители украинских СМИ выступили с заявлением в связи с гибелью азербайджанских журналистов, подорвавшихся на мине в освобожденном от оккупации Кельбаджарском районе.

В письме, направленном в восточноевропейское бюро Report, украинские журналисты выразили свои соболезнования в связи с гибелью азербайджанских коллег.

В письме отмечается, что Армения нарушила обязательства, налагаемые резолюцией Совбеза ООН №2365 от 2017 года. Украинские журналисты призвали Армению ответственно относиться к своим обязательствам.

“После освобождения своих земель от 30-летней оккупации мирные граждане Азербайджана испытывают проблемы с возвращением. Их дома полностью разрушены, уничтожены леса и мечети. Армяне зарыли мины на этих территориях. Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно отмечал, что несмотря на неоднократные обращения и требования после окончания конфликта, Армения, вопреки договоренности, не предоставляет карту заминированных территорий. Мы призываем Армению выполнить свои обязательства", - подчеркивается в письме украинских журналистов.

Отметим, что 4 июня около 11 часов пассажирский автомобиль марки "КамАЗ", в котором находились сотрудники телевизионных каналов и информационных агентств, командированные в связи с исполнением служебных обязанностей в освобожденный от оккупации Кельбаджарский район, во время движения в направлении села Сусузлуг подорвался на противотанковой мине. В результате этого погибли 3 человека - оператор телеканала AzTV Сирадж Абышев, сотрудник Азербайджанского государственного информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и заместитель представителя главы исполнительной власти Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев, еще 4 человека были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.

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Версия на английском языке Ukrainian media outlets make appeals on death of Azerbaijani journalists - EXCLUSIVE
Версия на азербайджанском языке Ukraynanın bir qrup KİV-i azərbaycanlı jurnalistlərin həlak olması ilə bağlı çağırış edib - EKSKLÜZİV

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