Украинские СМИ выступили с заявлением в связи с гибелью азербайджанских журналистов - ЭКСКЛЮЗИВ

Представители украинских СМИ выступили с заявлением в связи с гибелью азербайджанских журналистов, подорвавшихся на мине в освобожденном от оккупации Кельбаджарском районе.

Представители украинских СМИ выступили с заявлением в связи с гибелью азербайджанских журналистов, подорвавшихся на мине в освобожденном от оккупации Кельбаджарском районе.

В письме, направленном в восточноевропейское бюро Report, украинские журналисты выразили свои соболезнования в связи с гибелью азербайджанских коллег.

В письме отмечается, что Армения нарушила обязательства, налагаемые резолюцией Совбеза ООН №2365 от 2017 года. Украинские журналисты призвали Армению ответственно относиться к своим обязательствам.

“После освобождения своих земель от 30-летней оккупации мирные граждане Азербайджана испытывают проблемы с возвращением. Их дома полностью разрушены, уничтожены леса и мечети. Армяне зарыли мины на этих территориях. Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно отмечал, что несмотря на неоднократные обращения и требования после окончания конфликта, Армения, вопреки договоренности, не предоставляет карту заминированных территорий. Мы призываем Армению выполнить свои обязательства", - подчеркивается в письме украинских журналистов.

Отметим, что 4 июня около 11 часов пассажирский автомобиль марки "КамАЗ", в котором находились сотрудники телевизионных каналов и информационных агентств, командированные в связи с исполнением служебных обязанностей в освобожденный от оккупации Кельбаджарский район, во время движения в направлении села Сусузлуг подорвался на противотанковой мине. В результате этого погибли 3 человека - оператор телеканала AzTV Сирадж Абышев, сотрудник Азербайджанского государственного информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов и заместитель представителя главы исполнительной власти Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев, еще 4 человека были госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести.