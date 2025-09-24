Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Телеканалу Haber Global сегодня исполняется 7 лет

    Медиа
    • 24 сентября, 2025
    • 09:00
    Турецкому новостному телеканалу Haber Global сегодня исполняется семь лет.

    Как сообщает Report, начавший вещание 24 сентября 2018 года Haber Global с первого дня своей деятельности объективно освещает и доводит до внимания аудитории все важные темы, связанные с Азербайджаном.

    Транслируемые телеканалом передачи вызвали большой интерес у зрителей, что еще больше расширило его аудиторию в Турции и Азербайджане. За время своей деятельности ряд проектов телеканала имел успех на различных местных и международных фестивалях.

    В период Отечественной войны осенью 2020 года телеканал, в частности объективно и всесторонне освещая события, оказал всестороннюю поддержку Азербайджану, чем заслужил симпатию не только турецких, но и азербайджанских зрителей.

    Информационное агентство Report поздравляет сотрудников Haber Global и желает им успехов в дальнейшей деятельности!

    телеканал Haber Global
