Стартует проект "Зимняя школа молодых журналистов SOCAR"

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Стартует совместный проект Государственной нефтяной компании Азербайджана (ГНКАР) и Совета прессы (СП) Азербайджана "Зимняя школа молодых журналистов SOCAR". Об этом сообщили Report в СП.

Проект проводится впервые и предназначен для повышения практических знаний и профессионального уровня молодых журналистов, которые хотят специализироваться на нефтегазовой тематике. Главной целью проекта является оказание помощи молодым журналистам для повышения качества освещения в азербайджанской прессе энергетической тематики, а также уровня знаний, касающихся различных областей и специфических особенностей нефтегазового сектора, создание условий для более близкого ознакомления с различными направлениями деятельности SOCAR.

Во время проекта участникам будет предоставлена полная информация о роли Азербайджанской Республики в разработке и исполнении глобальных и региональных проектов XXI века, национальной энергетической стратегии и социально-экономическом возрождении страны, современной ситуации на международных энергетических рынках и перспективах SOCAR как надежного нефтегазового экспортера, концепции превращения нефтяного капитала в человеческий капитал, тенденций развития нефтегазовой промышленности и их освещения в прессе и по другим направлениям, а также о важнейших достижениях последних лет в нефтяной сфере, имеющей славные традиции.

В "Зимней школе молодых журналистов SOCAR" проведут встречи представители руководства Госнефтекомпании, члены правления Совета прессы, авторитетные специалисты и эксперты. Представители СМИ также смогут провести обмен мнениями по различным тематикам, совершить экскурсии на производственные предприятия и принять участие в развлекательных играх и викторинах.

Десятидневная "Зимняя школа молодых журналистов SOCAR" будет организована в феврале этого года в Баку и Балакянах. В проекте предусматривается участие молодых журналистов в возрасте до 30-ти лет, работающих в СМИ, издавших в 2014 году материалы (статьи, аудио, фото и видео материалы) на экономическую тему.

При отборе представивших своих сотрудников СМИ отдадут предпочтение органам медиа, обладающим способностью влияния на общественность, учтут высокий тираж и соблюдение профессиональных принципов.

Руководители отобранных СМИ должны вписать имена своих кандидатов в подготовленные в рамках проекта бланки и, официально утвердив их, представить в Совет по прессе до последнего рабочего дня января 2015 года.

За время деятельности "Зимней школы молодых журналистов SOCAR" участники будут жить в отелях в Баку и Балакянах. Для их учебы и отдыха создадут все условия. Соблюдение программы деятельности школы и внутренних правил дисциплины обязательно.

В заключение проекта среди участников проведут творческий конкурс, а победителей наградят ценными подарками.