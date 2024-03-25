Совет прессы Азербайджана осудил информационную провокацию российского телеведущего

Попытка российского телеведущего Владимира Соловьева придать этнический фон теракту, совершенному в Crocus City Hall, нацелена против азербайджанцев и Азербайджана в целом, на разжигание этнического конфликта и ненависти к азербайджанцам в России.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Совета прессы Азербайджана.

Ситуация, сложившаяся после террористического акта в концертном зале Crocus City Hall и повлекшего гибель большого числа невинных людей, показала важность осторожного подхода к распространяемой информации. К сожалению, в России это понимают далеко не все. Телеведущий, журналист Владимир Соловьев - один из таких, а возможно, первый, подчеркнули в Совете прессы.

"Высказывания Соловьева, направленные на поиск азербайджанского следа в этом террористическом акте, выходят за рамки традиционной предвзятой риторики этого человека против нашей страны. Соловьев своими намеками ведет информационную провокацию против Азербайджана. Он не учитывает, что террорист не имеет нации или религии. Более того, лица, виновные в совершении теракта, установлены, и Соловьеву не нужно задействовать свою конспирологию.

Факты его "сотрудничества" с российским журналистом армянского происхождения Маргаритой Симонян и медиа-магнатом Арамом Габриеляновым хорошо известны как российской, так и азербайджанской общественности. Это "трио" еще в 2016 году хотело связать нашу страну с террористической организацией ИГИЛ. В намеках Соловьева по поводу Crocus City Hall виден тот же почерк. Чувствуется, что его главная цель - подорвать нынешний высокий уровень азербайджано-российских отношений", - говорится в заявлении.

Совет прессы Азербайджана решительно осудил позицию Соловьева, его информационную провокацию, направленную на то, чтобы связать Азербайджан с этим терактом.

"Обращаемся к российским СМИ, а также к общественности страны с призывом не оставаться равнодушными к действиям и поведению журналиста, который не испытывает чувства ответственности перед Родиной и народом, превращает профессию журналиста в инструмент для формирования предубеждений. Совет прессы надеется, что будет дана достойная правовая оценка действиям Соловьева", - говорится в заявлении.