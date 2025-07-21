Совет евроатлантического партнерства азербайджанцев наградил Report

Совет евроатлантического партнерства азербайджанцев, оценивая роль азербайджанских организаций в информационной среде европейского и атлантического пространства, наградил ряд журналистов по случаю 150-летия национальной прессы.

Совет евроатлантического партнерства азербайджанцев, оценивая роль азербайджанских организаций в информационной среде европейского и атлантического пространства, наградил ряд журналистов по случаю 150-летия национальной прессы.

Как сообщает Report, журналистам были вручены "Почетная медаль" (Şərəf Medalı) и Honorary Diploma.

"Почетной медалью" за значительный вклад в развитие журналистики как внутри страны, так и на международном информационном пространстве были награждены генеральный директор ООО "Информационное агентство Report" Фуад Гусейналиев и председатель Совета прессы Рашад Меджид.

С полным списком награжденных Honorary Diploma можно ознакомиться здесь.