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Совет евроатлантического партнерства азербайджанцев наградил Report

Совет евроатлантического партнерства азербайджанцев наградил Report Совет евроатлантического партнерства азербайджанцев, оценивая роль азербайджанских организаций в информационной среде европейского и атлантического пространства, наградил ряд журналистов по случаю 150-летия национальной прессы.
Медиа
21 июля 2025 г. 14:54
Совет евроатлантического партнерства азербайджанцев наградил Report

Совет евроатлантического партнерства азербайджанцев, оценивая роль азербайджанских организаций в информационной среде европейского и атлантического пространства, наградил ряд журналистов по случаю 150-летия национальной прессы.

Как сообщает Report, журналистам были вручены "Почетная медаль" (Şərəf Medalı) и Honorary Diploma.

"Почетной медалью" за значительный вклад в развитие журналистики как внутри страны, так и на международном информационном пространстве были награждены генеральный директор ООО "Информационное агентство Report" Фуад Гусейналиев и председатель Совета прессы Рашад Меджид.

С полным списком награжденных Honorary Diploma можно ознакомиться здесь.

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Версия на английском языке Euro-Atlantic Partnership Council of Azerbaijanis awards Report
Версия на азербайджанском языке Avro-Atlantika Azərbaycanlıları Tərəfdaşlıq Şurası "Report"u təltif edib

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