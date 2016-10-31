С завтрашнего дня в Баку и на Абшеронском полуострове будет приостановлено аналоговое вещание телеканалов

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Баку. 31 октября. REPORT.AZ/ С 1 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове будет приостановлено аналоговое вещание телеканалов.

Как сообщил Report руководитель аппарата Национального совета телерадиовещания (НСТР) Тогрул Мамедов, нет никаких изменений в решении НСТР от 27 сентября.

Отметим, что 27 сентября в Национальном совете телерадиовещания была обсуждена текущая ситуация в связи с переходом на цифровое вещание.

В связи с данным вопросом НСТР обратился к гражданам.

В обращении говорится, что в соответствии с решением №10 НСТР от 27 сентября 2016 года, с 1 ноября текущего года аналоговое вещание на территории Баку и Абшеронского полуострова будет приостановлено.

Очередной этап запланирован в других регионах с 1 декабря 2016 года.

В обращении также говорится, что телезрители должны приобрести декодеры (Set-Top-Box) для того, чтобы смотреть телеканалы при помощи существующих передатчиков аналогового вещания.

1. В цифровом телевидении каналы передачи данных используются более эффективно.

2. Цифровое вещание позволит заметно снизить энергопотребление эфирных передатчиков.

3.С помощью цифрового телевидения можно заметно увеличить количество распределяемых программ.

4. При цифровом вещании качество картинки и звука заметно лучше.

5. Создание телесистемы по новым стандартам.

6. Расширение функциональных возможностей студийных аппаратов.

7. Возможность дополнительной информации в составе сигналов вещания.

8. Цифровое вещание подразумевает интерактивность.

9. Возможность архивации и записи передач.

10. Возможность выбора языка и субтитров передач.