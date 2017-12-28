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    С 1 января телеканалы AzTV и Mədəniyyət TV будут транслироваться в формате HD

    Решение принято на сегодняшнем заседании Национального совета телерадиовещания

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ С 1 января будущего года телеканалы AzTV и Mədəniyyət TV будут транслироваться в формате HD.

    Как сообщает Report, на сегодняшнем заседании Национального совета телерадиовещания (НСТР) было принято решение о начале высококачественного цифрового вещания (в формате HD) с 1-января 2018 года на территории города Баку и Абшеронского района телеканалов AzTV и Mədəniyyət TV ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание".

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