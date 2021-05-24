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С 1 июня в Азербайджане приостанавливается вещание Lider TV

С 1 июня в Азербайджане приостанавливается вещание Lider TV Национальный совет по телерадиовещанию (НСТР) принял решение о приостановлении лицензии "Lider TV".
Медиа
24 мая 2021 г. 15:49
С 1 июня в Азербайджане приостанавливается вещание Lider TV
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Национальный совет по телерадиовещанию (НСТР) принял решение о приостановлении лицензии "Lider TV".

Как сообщает Report, решение было оглашено на заседании НСТР 24 мая.

Согласно постановлению, учитывая, что банкротство ООО "Lider TV и Radio - Azerbaijan" подтверждено вступившим в законную силу решением суда, Национальный совет по телерадиовещанию приостановил действие лицензии №169 от 19 января 2018 года, выданной ООО "Lider TV и Radio-Azerbaijan" на общереспубликанское телевизионное и радиовещание и обязал ООО "Lider TV и Radio-Azerbaijan" прекратить свое вещание с 00:00 часов 01 июня 2021 года.

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Версия на английском языке Lider TV channel to be shut down from next month – OFFICIAL 
Версия на азербайджанском языке Gələn aydan "Lider TV"nin yayımı dayandırılır - RƏSMİ

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