Руководители информагентств АЗЕРТАДЖ и Синьхуа обсудили в Пекине направления развития партнерства

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ После подписания 1 июня Соглашения о сотрудничестве динамично развивающиеся связи между АЗЕРТАДЖ и Синьхуа, национальными новостными агентствами Азербайджана и Китая, еще более расширятся и вступят на новый этап развития.

Как сообщает Report, эти мысли прозвучали на прошедшей 31 мая в головном офисе Синьхуа встрече председателя Правления АЗЕРТАДЖ Аслана Асланова с президентом этого агентства Чаем Минчао.

Отметив, что связи между Азербайджаном и Китаем находятся на высоком уровне, Аслан Асланов сказал, что главы государств придают особое значение взаимному сотрудничеству во всех областях. "АЗЕРТАДЖ и Синьхуа связывают тесные отношения партнерства, и Соглашение, которое будет подписано между двумя агентствами на первом медиа-форуме Шанхайской организации сотрудничества, внесет важный вклад в расширение наших связей", - подчеркнул Аслан Асланов.

Было сообщено, что в АЗЕРТАДЖ функционирует информационная редакция на китайском языке. Совместно с институтом Конфуция в Баку проходят курсы китайского языка для журналистов агентства. По сей день в этих курсах приняли участие свыше 50 сотрудников. Было отмечено, что за прошедший период агентства осуществили ряд совместных проектов. В Баку совместно с Синьхуа была организована фотовыставка, в Пекине состоялась презентация версии сайта АЗЕРТАДЖ на китайском языке.

На встрече было отмечено, что оба агентства успешно сотрудничают как на двусторонней плоскости, так и в рамках международных медиа-структур. Был проведен широкий обмен мнениями о перспективах развития связей АЗЕРТАДЖ, который председательствует во Всемирном конгрессе новостных агентств, в Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA), и Синьхуа, являющимся членом бюро OANA, в рамках этой организации.

Отметив, что за последние годы Азербайджан провел ряд международных мероприятий, превратился в место проведения плодотворных обсуждений по проблемам, интересующим все человечество, председатель правления АЗЕРТАДЖ пригласил главу Синьхуа в нашу страну для участия в Бакинском международном гуманитарном форуме, который пройдет 4-6 октября в Баку.

Подчеркнув, что они придают особое значение сотрудничеству с АЗЕРТАДЖ, Соглашение, которое будет подписано 1 июня, откроет большие перспективы для укрепления связей, президент агентства Синьхуа Чай Минчао отметил, что документ создаст благоприятные возможности как для информационного обмена, так и для осуществления совместных проектов. "Мы приложим все усилия для расширения наших связей. Мы благодарны вам за поддержку деятельности нашего агентства в Азербайджане. Синьхуа уделяет особое внимание участию в OANA и высоко оценивает вклад АЗЕРТАДЖ в качестве председателя в развитие организации. Мы и впредь готовы поддерживать инициативы АЗЕРТАДЖ в этом направлении", - подчеркнул Чай Минчао.

На встрече речь шла о вкладе Азербайджана в развитие транспортного коридора от Китая до Европы в рамках стратегии Китая "Один пояс – один путь", было приняло решение о продолжении плодотворного обмена мнениями о совместном использовании единой информационной базы, а также о присоединении АЗЕРТАДЖ к альянсу, созданному Синьхуа для широкого распространения информации об этих крупных проектах. Кроме того, состоялись обсуждения руководителей агентств об информационном обмене, поднятии деятельности OANA на новый уровень, поиске путей решения вызовов, стоящих перед медиа Азиатского и Тихоокеанского региона и по другим представляющим взаимный интерес вопросам.