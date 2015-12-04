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    Приостановлена публикация известной газеты AzTV

    Газета Экран-эфир впредь будет функционировать не в бумажном, а в электронном формате

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ Газета "Экран-эфир", учредителем которой является закрытое акционерное общество (ЗАО) "Азербайджанское телевидение и радио" (AzTV), приостановила деятельность. 

    Как сообщает Report, сотрудники газеты уволены. 

    Руководитель пресс-службы ЗАО "Азербайджанское телевидение и радио" Хатира Гасым в заявлении Report отметила, что газета "Экран-эфир" впредь будет функционировать не в бумажном, а в электронном формате: "Переход на онлайн-формат планировался давно".

    Комментируя увольнение работников газеты, Х.Гасым сообщила, что "кадровые вопросы являются внутренними делами общества, и поэтому не будет никаких заявлений". 

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