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    Президент Азербайджана ответил на вопросы телеканалов Euronews и Россия -24

    Информацию об этом распространила пресс-служба президента

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ 30 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев во время ознакомления с XXII Азербайджанской международной выставкой телекоммуникаций и информационных технологий - «Bakutel-2016» ответил на вопросы телеканалов «Euronews» и «Россия -24». 

    Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

    Глава государства рассказал о работе, проводимой в Азербайджане в связи с падением цен на нефть, проектах, реализуемых для сокращения зависимости от нефти и газа.

    Президент Ильхам Алиев коснулся проводимой Азербайджаном работы в связи с глобальными вызовами кибербезопасности, подчеркнул значение выставки «Bakutel-2016».

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