Президент Азербайджана ответил на вопросы телеканалов Euronews и Россия -24

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ 30 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев во время ознакомления с XXII Азербайджанской международной выставкой телекоммуникаций и информационных технологий - «Bakutel-2016» ответил на вопросы телеканалов «Euronews» и «Россия -24».

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

Глава государства рассказал о работе, проводимой в Азербайджане в связи с падением цен на нефть, проектах, реализуемых для сокращения зависимости от нефти и газа.

Президент Ильхам Алиев коснулся проводимой Азербайджаном работы в связи с глобальными вызовами кибербезопасности, подчеркнул значение выставки «Bakutel-2016».