Президент ATV: Новость о назначении Вагифа Айдыноглу не соответствует действительности

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ "Новость о назначении Вагифа Айдыноглу вице-президентом Независимой телерадиокомпании "Азад Азербайджан" не соответствует действительности".

Об этом в заявлении Report сказал президент компании, заслуженный журналист Азер Халилов.

Он отметил, что пока никакого официального назначения произведено не было: "Должность вице-президента пока никто не исполняет. Мы никого ни на какую должность не назначали. Пока что единственным поручением является продолжение работы. Новости в связи с назначением неверны, искажены и ложны", - добавил А.Халилов.

Отметим, что сегодня некоторые средства массовой информации распространили информацию о назначении Вагифа Айдыноглу вице-президентом Независимой телерадиокомпании "Азад Азербайджан".