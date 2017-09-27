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    Президент ATV: Новость о назначении Вагифа Айдыноглу не соответствует действительности

    Пока никакого официального назначения произведено не было

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ "Новость о назначении Вагифа Айдыноглу вице-президентом Независимой телерадиокомпании "Азад Азербайджан" не соответствует действительности".

    Об этом в заявлении Report сказал президент компании, заслуженный журналист Азер Халилов.

    Он отметил, что пока никакого официального назначения произведено не было: "Должность вице-президента пока никто не исполняет. Мы никого ни на какую должность не назначали. Пока что единственным поручением является продолжение работы. Новости в связи с назначением неверны, искажены и ложны", - добавил А.Халилов.

    Отметим, что сегодня некоторые средства массовой информации распространили информацию о назначении Вагифа Айдыноглу вице-президентом Независимой телерадиокомпании "Азад Азербайджан".

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