Председатель НСТР: Об обязательном лицензировании каналов речи не идет

В Азербайджане получение лицензии на интернет-телеканал добровольное. В стране много интернет-телеканалов. Но если они хотят подключиться к кабельной сети, то KATV может предъявить свои требования.

В Азербайджане получение лицензии на интернет-телеканал добровольное. В стране много интернет-телеканалов. Но если они хотят подключиться к кабельной сети, то KATV может предъявить свои требования.

Как сообщает Report, об этом председатель Национального совета телевидения и радио Азербайджана Исмет Саттаров сказал во время обсуждения законопроекта "О медиа" на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству и правам человека.

Он отметил, что в данной сфере имеются определенные пустоты: "Для устранения этих пустот, создания новых возможностей в закон включен вопрос о лицензии. Об обязательном лицензировании каналов речи не идет. Не каждое интернет-телевидение, получившее статус платформенного вещателя, может выйти на спутниковое вещание. 85% наземных телеканалов получают телевизионный сигнал со спутника. На спутнике уже есть ограничение, потому что это ресурс".

Председатель НСТР также отметил, что если по телевидению или радио прошла какая-то информация, затрагивающая чью-то честь и достоинство, то необходимо оперативно обращаться в суд: "В противном случае это обжалованию не подлежит. Кто-то вдруг вспоминает, что 3 года назад на каком-то сайте, канале была передана информация о нем и начинает обращаться с жалобой. Жалоба может быть подана в течение 1 месяца. На телевидении, радио, сайтах не должно быть ругани. В предыдущих законах эти штрафы были более строгими. В нынешнем законе они немного смягчаются, будет накладываться 24-часовое ограничение на трансляцию".