После приостановки вещания аналогового телевидения на "горячую линию" поступило более 20 000 обращений

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ За день на "горячую линию" 14-11, созданную для приема обращений населения после приостановки аналогового вещания в Баку и на Абшеронском полуострове, поступает 4-5 тыс. обращений.

Об этом Report сообщила начальник технического отдела ПО "Телерадио" (ПО "Телерадиовещание и спутниковая связь") Зохра Эфендиева.

По ее словам, с 1 ноября по сей день на "горячую линию" поступило более 20 тыс. обращений: "Для принятия обращений населения действуют 11 телефонов. В прошлую пятницу поступило 5000, субботу - 4175, воскресенье - 3790 обращений. Население обращается с вопросами, связанными с установкой декодеров, спрашивает, где их можно приобрести и пр. Обращения поступают также на e-mail адрес Производственного объединения".

Отметим, что с 1 ноября аналоговое вещание на территории Баку и Абшеронского полуострова приостановлено.