Политолог: Нападение на азербайджанских журналистов в Париже-посягательство на свободу слова

Очень печально и прискорбно, что мир не высказывается по поводу инцидента, произошедшего против азербайджанских журналистов во Франции, и не осуждает этот инцидент.

Очень печально и прискорбно, что мир не высказывается по поводу инцидента, произошедшего с азербайджанскими журналистами во Франции, не осуждает его, хотя это самое настоящее посягательство на свободу слова.

Об этом Report заявил мексиканский политолог, президент организации Young Diplomats, бывший технический секретарь Конгресса Мексики Маурисио Тафойа, комментируя недавнее нападение на съемочную группу AZTV в Париже.

"Этот факт следует расценивать, как посягательство на свободу слова. Я считаю это подавлением свободы слова, права журналистов выполнять свои обязанности. Франция не хочет, чтобы мир знал о тех событиях, которые происходят в стране в последнее время", - сказал он.

По его словам, французские власти не хотят, чтобы мир узнал о притеснении народа, маргинализации бедных слоев и мигрантов, именно на это и направлены подобные действия, чтобы заставить СМИ замолчать.

"Сегодня многие должны понять, что право на свободу выражения не должно нарушаться, особенно в отношении журналистов, которые заняты информированием населения, являются средством коммуникации, позволяющим понять, что происходит в мире каждую минуту",- сказал он.

Политолог считает, что Франция официально якобы поддерживает свободу слова, считается свободной демократией, однако на деле демонстрирует нарушение фундаментальных свобод и притеснение журналистов.

Напомним, что сотрудники AzTV подверглись нападению во время съемок в пригороде Парижа. В результате корреспондент и оператор телеканала получили легкие телесные повреждения.