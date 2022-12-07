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Российские миротворцы воспрепятствовали профессиональной деятельности азербайджанских журналистов

Российские миротворцы воспрепятствовали профессиональной деятельности азербайджанских журналистов Российские миротворцы не позволили представителям азербайджанских СМИ (ITV, "Real" TV) проехать в Ходжалы и тем самым воспрепятствовали выполнению ими своих профессиональных обязанностей на территории страны.
Медиа
7 декабря 2022 г. 12:36
Российские миротворцы воспрепятствовали профессиональной деятельности азербайджанских журналистов

Российские миротворцы не позволили представителям азербайджанских СМИ (ITV, "Real" TV) проехать в Ходжалы и тем самым воспрепятствовали выполнению ими своих профессиональных обязанностей на территории страны.

Как сообщает Report со ссылкой на Общественное телевидение (ITV), на этой почве между азербайджанскими журналистами и российскими миротворцами возник спор.

Несмотря на обоснованные доводы азербайджанских журналистов миротворцы по указанию командующего российскими миротворческими силами генерал-майора Андрея Волкова не пропустили их в Ходжалы.

Напомним, сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики и ЗАО AzerGold отправились в Ходжалинский район для продолжения переговоров по проведению экологического мониторинга в районах временного размещения российского миротворческого контингента в Карабахе.

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Версия на английском языке ФотоRussian peacekeepers prevent Azerbaijani journalists from doing their job
Версия на азербайджанском языке ФотоVolkovun göstərişi ilə sülhməramlılar azərbaycanlı jurnalistlərin peşə fəaliyyətinə mane olub - VİDEO

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