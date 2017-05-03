Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Cегодня отмечают Всемирный день свободы печати.

Как сообщает Report, в 1993 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 3 мая Всемирным днем свободы печати (World Press Freedom Day). Данное решение явилось результатом работы Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая в резолюции 1991 года "О содействии обеспечению свободы печати в мире" признала, что свободная, плюралистическая и независимая печать является необходимым компонентом любого демократического общества.