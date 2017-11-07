Нушираван Магеррамли: Некоторые ведущие начали брать пример

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ "Если обратить внимание на проводимые в области телевидения мониторинги, мы обнаружим сокращение числа зарегистрированных проблем по сравнению с прошлыми годами".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Национального совета телевидения и радио Нушираван Магеррамли.

Он отметил, что самый большой недостаток - это вопрос не сохранения национально-духовных ценностей: "Иногда слишком банальные передачи, даже демонстрирование не соответствующих нашему народу фильмов, ток-шоу, на которых вокруг людей с социальными проблемами создаются определенное шоу с бранью и оскорблениями и т.д. Этого становится все меньше и меньше".

Председатель НСТР добавил, что и в дальнейшем работа в этой области еще более усилится: "Я считаю, что вопрос охраны национально-духовных ценностей - это непростой вопрос. Это один из самых серьезных вопросов, стоящих перед НСТР. Второй важный вопрос связан с родным языком. В этой сфере предпринимаются шаги и нужно подходить к вопросу комплексно. К сожалению, существуют определенные проблемы, связанные с родным языком. Мониторинги дают основание говорить о том, что некоторые ведущие уже начали брать пример. Языком каждого ведущего должен быть корректный азербайджанский язык. Каждый руководитель телевидения в первую очередь должен требовать от работника, в частности от ведущего, именно этого".