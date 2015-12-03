​НСТР требует от İTV и ANS TV вернуть деньги

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Остается нерешенной проблема, возникшая между Национальным советом телерадиовещания (НСТР), телекомпанией ANS TV и Общественным телеканалом (İTV) из-за сериалов, снятых на государственные средства.

Как сообщил Report руководитель аппарата НСТР Тогрул Мамедов, структура требует обязательного соблюдения указанных в контракте условий, то есть предоставления НСТР упомянутых сериалов: "В представленном телеканалом ANS контракте указывается, что каждая серия телесериала будет длиться час. Однако серии фильма, представленного нам под другим названием и намного позже указанной даты, длятся 35 минут. Из ANS нам заявили, что из-за технической ошибки в подготовленном отчете дата производства сериала и название иные".

Т.Мамедов сказал, что НСТР не верит в то, что ANS допустил техническую ошибку.

Он напомнил, что Общественный телеканал заявляет, что на выделенные из госбюджета средства был снят сериал "Карабахнаме" ("Qarabağnamə"): "Телеканал утверждает, что снял фильм, однако не представляет его нам. НСТР намерен добиться возвращения обоими телеканалами выделенных для сериалов денег. Средства либо будут возвращены в госбюджет, либо потрачены на съемки новых сериалов".

Напомним, что НСТР требует от İTV вернуть выделенные из госбюджета каналу на съемки сериалов 429 000 манатов, а от ANS - 160 тыс. манатов.