​НСТР прокомментировал вопрос относительно иностранной ведущей телеканала Space

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Национальный совет телерадиовещания (НСТР) прокомментировал вопрос о нарушении правил азербайджанского языка иностранной ведущей прогноза погоды на телеканале Space.

Как сообщил в ответ на запрос Report завотделом совета Таваккюль Дадашев, назначенную несколько дней назад ведущую с 20 июля заменила другая ведущая.

Он отметил, что согласно требованиям "Специальных правил по обеспечению пользования государственным языком в сфере телерадиовещания на территории Азербайджана", недопустимо изменение произношения слов и пренебрежительное отношение к нормам литературного языка ведущими телерадио: "Согласно данным правилам, эфирная ответственность ведущих должна расцениваться как ответственность вещателей, так как к их полномочиям относится выбор ведущих с правильной, четкой и совершенной речью".

Т.Дадашев подчеркнул, что в речи ведущей телеканала Space есть определенные недостатки. Он также отметил, что нет никаких проблем для выхода данной ведущей в эфир после совершенствования своей речи.