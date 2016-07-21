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    ​НСТР прокомментировал вопрос относительно иностранной ведущей телеканала Space

    Таваккюль Дадашев: С 20 июля ее заменила другая ведущая

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ Национальный совет телерадиовещания (НСТР) прокомментировал вопрос о нарушении правил азербайджанского языка иностранной ведущей прогноза погоды на телеканале Space.

    Как сообщил в ответ на запрос Report завотделом совета Таваккюль Дадашев, назначенную несколько дней назад ведущую с 20 июля заменила другая ведущая. 

    Он отметил, что согласно требованиям "Специальных правил по обеспечению пользования государственным языком в сфере телерадиовещания на территории Азербайджана", недопустимо изменение произношения слов и пренебрежительное отношение к нормам литературного языка ведущими телерадио: "Согласно данным правилам, эфирная ответственность ведущих должна расцениваться как ответственность вещателей, так как к их полномочиям относится выбор ведущих с правильной, четкой и совершенной речью". 

    Т.Дадашев подчеркнул, что в речи ведущей телеканала Space есть определенные недостатки. Он также отметил, что нет никаких проблем для выхода данной ведущей в эфир после совершенствования своей речи. 

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